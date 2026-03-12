;

“Dinosaurio, lleva como 80 años en la tele”: Junior Playboy dispara contra Raquel Argandoña tras expulsión de Fiebre de Baile

“Siempre me usaron como muñeco para entretener”, criticó el chico reality.

Javier Méndez

“Dinosaurio, lleva como 80 años en la tele”: Junior Playboy dispara contra Raquel Argandoña tras expulsión de Fiebre de Baile

Contra todo pronóstico, el miércoles por la noche Junior Playboy fue expulsado de Fiebre de Baile en Chilevisión.

El participante desató la indignación de la presidenta del jurado, Raquel Argandoña, tras encarar a Francisca García-Huidobro en comerciales.

Al enterarse de la situación, Junior se salió de sus casillas. Se despidió violentamente e incluso gritó que le daba lo mismo salir del espacio de televisión. Para rematar, apenas salió de escena, se cayó.

ADN

Ya en backstage, y en diálogo con distintos medios de espectáculos, tuvo su descargo. Fue particularmente contra la intérprete de La Quintrala.

Creo que siempre me usaron como muñeco para entretener, para enganchar al público. Me da lo mismo, yo para volver acá (está) difícil. Esta gente tiene que pedir disculpas“, planteó.

“¿Qué tanto, Raquel? Basta ya. Dinosario, lleva como 80 años en la tele; váyase a criar a sus nietos. Dejen a la gente que trabaje tranquila“, remató.

Según él, los participantes son claves al entregar “buen contenido” y lograr un espectáculo de nivel. Sin embargo, eso no sería agradecido por la producción. “Uno se saca la cresta ensayando”, explicó.

Mi bailarina renunció por la Fran, esa es la gran verdad. Hay que estarla tapando”, cerró.

