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Bienestar Mujer en Quinta Normal: lanzan programa gratuito de salud mental para 500 mujeres

La iniciativa entregará cerca de 3.000 atenciones psicológicas y psiquiátricas durante un año para vecinas de la comuna.

Pablo Castillo

Bienestar Mujer en Quinta Normal: lanzan programa gratuito de salud mental para 500 mujeres

Un programa gratuito de atención en salud mental para 500 mujeres de Quinta Normal comenzará a funcionar durante este año, ofreciendo consultas psicológicas y psiquiátricas a distancia para vecinas de la comuna que necesiten apoyo profesional. La iniciativa contempla cerca de 3.000 atenciones durante doce meses.

El plan, denominado “Bienestar Mujer”, fue presentado por la municipalidad encabezada por la alcaldesa Karina Delfino en conjunto con Bci Seguros. El objetivo es facilitar el acceso a apoyo en salud mental para mujeres que enfrentan situaciones como estrés, violencia de género, sobrecarga por labores de cuidado, problemas económicos o procesos de duelo.

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Las beneficiarias podrán acceder a evaluaciones iniciales, atención psicológica y eventualmente derivación a consulta psiquiátrica, todo de forma remota. Con ello se busca evitar algunas de las principales barreras que dificultan el acceso a especialistas, como los costos o la falta de disponibilidad de profesionales.

La alcaldesa Delfino destacó que: “Este programa se fundamenta en cinco pilares esenciales para el desarrollo de la mujer. Priorizamos la salud física y mental mediante el autocuidado y la prevención, al tiempo que brindamos un entorno seguro de apoyo frente a la violencia”.

El programa contará con el apoyo clínico de Grupo Cetep, institución especializada en salud mental que estará a cargo de las evaluaciones, derivaciones y seguimiento de las pacientes durante el periodo de ejecución.

Aumento en problemas de salud mental

Durante la presentación de la iniciativa, realizada en la biblioteca municipal, también se realizó una charla abierta sobre autocuidado y bienestar emocional dirigida a mujeres de la comuna.

El lanzamiento ocurre en un contexto en que especialistas advierten un aumento sostenido de problemas de salud mental en el país. Según el Termómetro de Salud Mental ACHS-UC, la prevalencia alcanza cerca de 17,8% en mujeres, más del doble que en hombres.

La iniciativa ya había sido implementada anteriormente en Santiago, y con su llegada a Quinta Normal busca ampliar el acceso a atención psicológica en comunas donde muchas personas no logran consultar a tiempo por falta de recursos o de redes de apoyo.

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