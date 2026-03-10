;

“Decía que le tenían envidia…”: El dato clave que permitió identificar el cuerpo que fue arrojado frente a la casa de alcaldesa de Quinta Normal

La familia de la víctima relató un ataque previo a su vivienda. El antecedente podría aportar a la investigación por el crimen de la joven madre.

Martín Neut

Servicio Médico Legal (SML)

Un antecedente que podría resultar clave surgió en la investigación por el hallazgo del cuerpo abandonado en la vía pública frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

La víctima fue identificada como Sara Saavedra, chilena de 26 años y madre de un niño de 7 años, quien se encontraba desaparecida desde el 2 de marzo según CHV. Su cuerpo fue encontrado el domingo al interior de una caja, en avanzado estado de descomposición, por personal de aseo municipal.

ADN

Tras retirar el cuerpo desde el Servicio Médico Legal de Chile, la madre de la joven reveló un episodio previo que podría aportar a la indagatoria. Según relató, su hija les pidió en una ocasión que retiraran al niño de la vivienda tras un ataque.

Una vez ella nos llamó para que nos lleváramos a mi sobrino porque le habían reventado la casa. No nos dio detalles”, afirmó.

La mujer añadió que la familia intentó ayudarla, pero la joven aseguraba que resolvería la situación por su cuenta. “Decía que eran personas que le tenían envidia”, agregó. Mientras tanto, la investigación continúa a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile.

