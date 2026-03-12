;

VIDEO. Pellegrini le da nuevo portazo a La Roja y anticipa instancia clave que se vivirá en la ANFP

El DT del Real Betis fue consultado sobre la selección chilena en la previa del partido contra Panathinaikos por los octavos de final de la Europa League.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Europa Press Sports

Manuel Pellegrini habló en conferencia de prensa antes de enfrentar a Panathinaikos en Grecia, por los octavos de final de la Europa League, y dejó clara su postura ante los nuevos rumores que lo han vinculado con la selección chilena.

El técnico nacional fue consultado sobre una supuesta cláusula de salida que le permitiría dejar al Real Betis para dirigir a Chile (lo cual ya fue desmentido por el presidente del club español).

El “Ingeniero” aseguró que lo de La Roja ya es un asunto terminado. Por otro lado, mencionó las elecciones que se llevarán a cabo en los próximos meses para elegir al nuevo presidente de la ANFP.

“El tema de la selección de Chile es un tema totalmente cerrado, lo he dicho muchas veces. En noviembre habrá elecciones presidenciales en la Federación (ANFP), así que no es un tema que esté vigente ni estoy pendiente de eso en estos momentos”, señaló Manuel Pellegrini en rueda de prensa.

“Estoy centrado absolutamente en lo que es el Betis, en intentar rematar esta temporada lo más arriba posible en la liga española y en la Europa League”, concluyó el entrenador chileno.

