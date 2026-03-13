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El gran presente de Rodrigo Contreras en Colombia podría beneficiar a club chileno: millonario botín en juego

El exdelantero de Universidad de Chile hoy es una de las principales figuras de Millonarios FC.

Daniel Ramírez

@santiago.ariasfoto

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Tras su salida de Universidad de Chile a fines del año pasado, Rodrigo Contreras se fue a Colombia y fichó por Millonarios FC, equipo donde hoy atraviesa por un gran momento a base de goles.

El exdelantero azul lleva 6 anotaciones en 9 partidos disputados y se ha convertido en una de las principales figuras del elenco colombiano. Tanto así que la dirigencia del club ya evalúa su posible renovación para el próximo año.

Deportes Antofagasta podría salir beneficiado

El “Tucu” llegó a Millonarios FC en calidad de préstamo hasta diciembre de este año, cedido por Deportes Antofagasta, club dueño de su pase.

La operación incluye una opción de compra por un monto cercano a los 2 millones de dólares. Esta es la cifra que el cuadro colombiano tendría que pagar al elenco chileno para quedarse con la totalidad de la carta del delantero.

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Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios FC, conversó con AS Colombia y abordó esta opción de compra que tienen con Rodrigo Contreras.

Rodrigo tiene una opción que el club evaluará, pero tenemos hasta prácticamente fin de año para evaluar los pasos y demás. Ojalá que pueda estar siempre con nosotros”, señaló el directivo.

“A mí no me sorprende demasiado lo de Rodrigo, él es un jugador que ya había aparecido muy bien en las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro y hoy está en un momento de su carrera maduro, con muchas ganas y le gusta mucho el club”, concluyó Michaloutsos.

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