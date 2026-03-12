;

Estudio revela nueva explicación sobre cómo los gatos logran caer sobre sus patas

El hallazgo entrega nuevas pistas sobre fenómeno que intriga a la ciencia desde el siglo XIX.

Javiera Rivera

La capacidad de los gatos para caer casi siempre de pie ha intrigado a científicos durante más de un siglo. Ahora, un nuevo estudio sugiere que la clave está en la distinta flexibilidad de su columna vertebral.

La investigación, liderada por el fisiólogo veterinario Yasuo Higurashi, de la Universidad de Yamaguchi en Japón, encontró que la parte frontal de la columna de los gatos es mucho más flexible que la zona lumbar, ubicada en la parte trasera.

Según los autores, esta diferencia permite que el cuerpo gire en dos etapas durante la caída. Primero rota la parte delantera y luego la trasera, lo que ayuda al animal a acomodar su cuerpo para aterrizar sobre las patas.

“La rotación del tronco durante el enderezamiento en el aire ocurre de forma secuencial: primero gira la parte anterior y luego la posterior”, señalan los investigadores.

El equipo analizó columnas vertebrales de gatos donadas a la ciencia y también grabó a dos gatos cayendo desde aproximadamente un metro sobre una superficie acolchada.

Las imágenes mostraron que el movimiento no ocurre de una sola vez, sino en una rápida secuencia que dura apenas milisegundos.

Los resultados, publicados en la revista científica The Anatomical Record, ayudan a entender mejor el famoso “problema del gato que cae”, estudiado por la ciencia desde fines del siglo XIX.

