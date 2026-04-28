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Confirman fecha de la Teletón 2026: cuándo será y cuál es la meta de este año

El evento cumplirá 48 años y tendrá inédita cifra para la meta.

Felipe Romo

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

La Teletón 2026 ya tiene fecha y fue anunciada en el Instituto Teletón de O’Higgins, que cumplió 100 días en funcionamiento. El evento estuvo acompañado por el presidente Kast y Mario Kreutzberger, más conocido como “Don Francisco”.

Las “27 horas de amor” serán el próximo 6 y 7 de noviembre, beneficiando a más de 32 mil niños que forman parte de la fundación.

“Este instituto representa de manera muy concreta lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos detrás de un propósito común”, comentó el histórico animador.

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Según se comunicó, la edición 2026 de este evento solidario tendrá como meta $44.253.268.546, cifra que fue alcanzada en la última emisión.

En esta instancia, el Presidente José Antonio Kast comunicó que presentará un proyecto que buscará impulsar esta cruzada solidaria.

“Más allá de las diferencias legítimas que podamos tener, hay causas que nos unen, y la Teletón es una de ellas. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley para establecer el Día Nacional de la Teletón y el Día del Encuentro Familiar”, indicó el mandatario.

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