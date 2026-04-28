“No le peguen a mi tata...”: Padre de niño de siete años baleado relata angustiante momento / FRANCISCO PAREDES

Un impactante asalto ocurrió en la comuna de La Cruz, que terminó con un menor de edad de siete años con una herida de bala en su hombro tras encarar a los antisociales.

Fueron cuatro sujetos armados los que ingresaron a una propiedad donde se encontraba en niño junto a su familia, y el dueño del inmueble (su abuelo) intentó frenar el ingreso de los ladrones, pero fue golpeado por ellos.

Ante ello, el pequeño de nombre Benjamín les grito “no le peguen a mi tata”, algo que desató el enojo de los asaltantes y uno disparó en contra del menor.

Según detallaron las autoridades, el menor recibió atención médica por parte del personal del SAMU y fue trasladado a un centro asistencial.

Posteriormente, el padre de Benjamín conversó con T13 y adelantó el estado de salud del pequeño: “Benjamín está bien, está estable, estamos esperando algunos exámenes y esperamos la actualización”.

La abuela del niño también entregó información respecto a la situación de su marido, diciendo que “está mejor” pero que tiene una pierna con lesiones.