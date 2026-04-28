“No le peguen a mi tata...”: Padre de niño de siete años baleado relata angustiante momento
Los hechos ocurrieron en Valparaíso con cuatro sujetos ingresando a la propiedad.
Un impactante asalto ocurrió en la comuna de La Cruz, que terminó con un menor de edad de siete años con una herida de bala en su hombro tras encarar a los antisociales.
Fueron cuatro sujetos armados los que ingresaron a una propiedad donde se encontraba en niño junto a su familia, y el dueño del inmueble (su abuelo) intentó frenar el ingreso de los ladrones, pero fue golpeado por ellos.
Ante ello, el pequeño de nombre Benjamín les grito “no le peguen a mi tata”, algo que desató el enojo de los asaltantes y uno disparó en contra del menor.
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Según detallaron las autoridades, el menor recibió atención médica por parte del personal del SAMU y fue trasladado a un centro asistencial.
Posteriormente, el padre de Benjamín conversó con T13 y adelantó el estado de salud del pequeño: “Benjamín está bien, está estable, estamos esperando algunos exámenes y esperamos la actualización”.
La abuela del niño también entregó información respecto a la situación de su marido, diciendo que “está mejor” pero que tiene una pierna con lesiones.
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