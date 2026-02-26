Octavos de final de Europa League: los posibles rivales del Midtjylland de Osorio y del Betis de Pellegrini
Los dos chilenos que siguen en competencia internacional tienen asegurado que no se cruzarán en el cuadro hasta una eventual final.
Este miércoles se completaron los playoffs de la Europa League y ahora solo resta el sorteo para conocer las llaves de los octavos de final.
Los clasificados a la ronda de los 16 mejores a través de esta fase previa fueron Stuttgart, Lille, Panathinaikos, Ferencváros, Celta de Vigo, Nottingham Forest, Genk y Bologna.
Por su parte, los clasificados directos a octavos tras la fase de liga fueron Olympique de Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, FC Porto, Sporting Braga, Freiburg y Roma.
Los chilenos que siguen con vida son Darío Osorio con el Midtjylland y el Real Betis de Manuel Pellegrini, quienes este viernes conocerán a sus rivales para la fase de eliminación directa.
En el cuadro del torneo, ambos representantes nacionales tienen asegurado que no se enfrentarán hasta, al menos, una hipotética final. Además, el rival de cada uno saldrá entre Panathinaikos y Nottingham Forest.
