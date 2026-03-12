;

VIDEO. Ex Universidad Católica reveló problemas con representantes durante su carrera: “Lo viví en carne propia”

Su análisis se dio en el marco del debate del proyecto de ley de las sociedades anónimas en el futbol chileno.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Gabriel Rossi

La crisis de transparencia en el fútbol nacional no es un tema nuevo, pero suele reactivarse cada vez que un protagonista se atreve a romper el silencio desde la experiencia personal. Durante los últimos años, el debate sobre el exceso de poder de los agentes y la multipropiedad ha escalado hasta el Congreso, dejando en evidencia un sistema donde los intereses económicos parecen primar sobre el desarrollo deportivo.

En un reciente video compartido en redes sociales por la SIFUP que ha generado ruido, Fernando “Chiqui” Cordero, exjugador de Universidad Católica y Unión Española, alzó la voz para detallar las presiones que vivió durante su carrera.

El punto central de su denuncia radica en cómo estos intermediarios operan dentro de los clubes, influyendo incluso en las decisiones técnicas.

Yo lo viví en carne propia, es importante que se termine el conflicto de interés, que los representantes sean dueños de clubes. En 2021/2022 yo estuve en Ñublense y me pasó este conflicto con mis representantes que se hicieron dueños del club. ¿Cómo yo negocio un sueldo teniendo a mi representante y ellos siendo dueños de clubes?“, expresó el exjugador “cruzado”.

He ahí la pregunta y ahí el conflicto de interés más grande que vive el jugador hoy en día. Por eso es importante que se apruebe esta ley, porque mi ejemplo demuestra que se coarta la libertad de trabajo”, concluyó Fernando Cordero.

Este testimonio se suma a una serie de cuestionamientos que apuntan a la falta de regulación por parte de la ANFP y el Ministerio del Deporte. Mientras que en ligas de mayor envergadura se han endurecido las reglas para agentes, en Chile la figura del representante-dueño sigue siendo una zona gris que genera conflictos de interés, afectando directamente la competitividad del torneo local.

