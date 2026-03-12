;

“Tiene una inteligencia encima de la media”: nuevo técnico de Flamengo elogia a Erick Pulgar

El chileno gana confianza en el elenco brasileño ante el respaldo que le entregó el recién llegado Leonardo Jardim.

Damián Riquelme

Hace algunas semanas, Flamengo oficializó la llegada de Leonardo Jardim como nuevo director técnico del conjunto “Rojinegro”, luego de la polémica salida de Filipe Luís del banquillo.

El estratega portugués tuvo que rápidamente hacerse cargo del planteamiento del equipo, ya que a días de asumir, el “Mengao” disputó la final del Campeonato Carioca frente al Fluminense, la cual terminaron ganando mediante tanda de penales.

Este miércoles, nuevamente los de Río de Janeiro vieron la victoria, esta vez contra Cruzeiro por el Brasileirao, en donde el chileno se pudo lucir con su labor en el medio campo del Maracaná.

Uno de los que se rindió ante Erick Pulgar fue el propio Leonardo Jardim en conversación con AS Chile. “Es un jugador que es importante en Flamengo por todo aquello que ya ha mostrado y en la actualidad también”, expresó.

Es un jugador que comprende bien el juego. Lo llamé y le pedí a Erick que hiciera dos o tres movimientos que no estaba haciendo en términos tácticos. Dentro de la estrategia, necesitaba que lo hiciera y fue un buen jugador que comprendió fácilmente esto”, agregó.

Finalmente, el DT concluyó sus halagadoras palabras al volante nacional, asegurando que “muestra, además de calidad, una inteligencia encima de la media que permite, en un momento u otro, dar respuestas en algún escenario contrario o nuevo”.

