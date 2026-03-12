Pellegrini vuelve a lamentar la “falta de creatividad” del Betis tras hilvanar su cuarto partido seguido sin ganar

El Real Betis sigue sin levantar cabeza y este jueves no pudo imponerse en su visita al Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League.

“Creo que desde el primer minuto intentamos salir a ganar el partido y tuvimos dos ocasiones de gol como para haberlo hecho, especialmente en el primer tiempo”, dijo el “Ingeniero” en conferencia de prensa, lamentando la falta que les significó perder en Grecia, sumando ya cuatro partidos seguidos sin ganar entre torneo local e internacional.

“Es un penal absolutamente intrascendente, un balón que ya estaba fuera, no tenía ninguna posibilidad de hacer un gol, choca a los dos jugadores y se cobra penal, pero desgraciadamente así es el fútbol. Creo que tenemos todavía 90 minutos para intentar dar vuelta el partido en casa. Es un equipo que defiende muy bien, que cuesta mucho entrarle, pero creo que en términos generales hicimos partido más que correcto”, apuntó volviendo a remarcar la falta de ingenio del equipo a la cual ya había aludido en la caída del fin de semana ante Getafe, más considerando que estuvieron casi media hora con un jugador más en cancha.

“Tuvimos un rato un jugador más, pero es un equipo que defiende muy bien, con ocho o nueve jugadores atrás. Nos faltó creatividad seguramente en esos momentos que tuvimos esa ventaja numérica, pero creo que el equipo desde el primer minuto intentó ganar el partido (...) Es cierto que nos faltó quizás también un poco más de llegada al segundo tiempo, pero este es un equipo que defiende muy bien, que no es fácil entrarle. Por eso creo que el primer tiempo para mí fue decisivo como para habernos ido en ventaja”, comentó Pellegrini, apuntando a revertir la llave el próximo jueves 19 en el estadio La Cartuja.

“Con la expulsión de ellos que se encerraron más atrás todavía y nos costó muchísimo encontrar un espacio. Este gol que nos hace perder un partido en forma increíble, pero todavía quedan 90 minutos y estamos seguros con nuestra gente, en nuestro estadio, intentaremos darlo vuelta y seguiremos peleando, primero antes con Celta por la liga. Ojalá que podamos seguir en esta competición”, cerró el DT nacional.