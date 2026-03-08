;

Pellegrini y la derrota del Betis ante Getafe":“No hicieron nada para convertir los dos goles”

El DT del elenco sevillano descartó que la rotación por jugar Europa League haya sido factor.

Carlos Madariaga

Pellegrini y la derrota del Betis ante Getafe&quot;:“No hicieron nada para convertir los dos goles”

Pellegrini y la derrota del Betis ante Getafe":“No hicieron nada para convertir los dos goles” / NurPhoto

Este domingo, el Real Betis de Manuel Pellegrini no pudo extender su positivo presente en La Liga Española, donde acumulaba cinco fechas sin perder

Eso hasta su visita este domingo al Getafe, que se impuso 2-0. “Hay un justo vencedor, que es Getafe. Tuvieron dos goles de dos balones intrascendentes, defienden muy bien. En el segundo tiempo nos faltó creatividad para descontar antes. Fue un rival que nos superó en su campo”, reconoció el “Ingeniero” en conferencia de prensa, lamentando el déficit que tuvieron en la marca.

Revisa también:

ADN

“No creo que nos haya faltado alma ni carácter. Getafe no hizo nada para hacer los dos goles, pero lo hicieron y el partido entró en esa dinámica que les gusta para defenderse”, recalcó el DT chileno, que le bajó el perfil a que la formación del Real Betis haya tenido cambios de cara a su llave de octavos de final de la Europa League, ante Panathinaikos.

“No condiciona nada, tenemos que entrar ahora en la rotación. El primer tiempo no lo hicimos más, los dos goles eran evitables. No le echemos la culpa a la rotación, sino a un rival que se supo defender muy bien”, dijo Pellegrini, valorando que aún son quintos en La Liga Española.

“Era importante sumar, pero mantuvimos la misma distancia respecto de nuestros rivales”, concluyó el DT del Real Betis.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad