Pellegrini y la derrota del Betis ante Getafe":“No hicieron nada para convertir los dos goles” / NurPhoto

Este domingo, el Real Betis de Manuel Pellegrini no pudo extender su positivo presente en La Liga Española, donde acumulaba cinco fechas sin perder

Eso hasta su visita este domingo al Getafe, que se impuso 2-0. “Hay un justo vencedor, que es Getafe. Tuvieron dos goles de dos balones intrascendentes, defienden muy bien. En el segundo tiempo nos faltó creatividad para descontar antes. Fue un rival que nos superó en su campo”, reconoció el “Ingeniero” en conferencia de prensa, lamentando el déficit que tuvieron en la marca.

“No creo que nos haya faltado alma ni carácter. Getafe no hizo nada para hacer los dos goles, pero lo hicieron y el partido entró en esa dinámica que les gusta para defenderse”, recalcó el DT chileno, que le bajó el perfil a que la formación del Real Betis haya tenido cambios de cara a su llave de octavos de final de la Europa League, ante Panathinaikos.

“No condiciona nada, tenemos que entrar ahora en la rotación. El primer tiempo no lo hicimos más, los dos goles eran evitables. No le echemos la culpa a la rotación, sino a un rival que se supo defender muy bien”, dijo Pellegrini, valorando que aún son quintos en La Liga Española.

“Era importante sumar, pero mantuvimos la misma distancia respecto de nuestros rivales”, concluyó el DT del Real Betis.