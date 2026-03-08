;

“Estuve desde que me decía: ‘¿me voy a Mega?’“: Vasco Moulian rompe el silencio tras renuncia de JC Rodríguez a CHV

“Olvídate cómo entraba gente a despedirse y llorarlo”, dijo el panelista de TV.

Javier Méndez

“Estuve desde que me decía: ‘¿me voy a Mega?’“: Vasco Moulian rompe el silencio tras renuncia de JC Rodríguez a CHV

Vasco Moulian es uno de los nombres más cercanos a Julio César Rodríguez en Chilevisión. De hecho, el panelista acompañó al animador el viernes pasado, cuando anunció su salida del canal tras 13 años y pese a tener un alto cargo al encauzar la programación de la señal.

“Yo, que estuve mucho rato en la oficina con Julio hasta que se fuera, olvídate cómo entraba gente a despedirse y llorarlo”, describió a LUN.

Soy muy amigo de él. Estuve desde que me decía: ‘¿qué hago?, ¿me voy a Mega? (a inicios de 2025)’. Hasta que le ofrecieron ser director de programación (en CHV). Le dije que era un sueño ese puesto, porque a mí me tocó tener ese rol en Canal 13“, contó.

Revisa también:

ADN

Todos remamos para que no se fuera, pero ayer (viernes) que estuve con él en el canal, lo sentí súper tranquilo de la decisión. Con pena, lloramos harto”, agregó.

Según la visión de Vasco, JC hizo movimientos innovadores para la industria de la pantalla chica nacional. “Yo le decía que no le podía decir nada más, que él estaba haciendo todo bien, mis consejos no le servían para nada. Ahí nos reíamos”, dijo.

Nunca vi a un ser humano trabajar tanto como Julio, nunca. Siendo que yo me quedaba a dormir cuando estaba en Canal 13. Nunca vi a alguien con esa capacidad de trabajo impresionante, con ese talento, con esa calle”, cerró.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad