“Estuve desde que me decía: ‘¿me voy a Mega?’“: Vasco Moulian rompe el silencio tras renuncia de JC Rodríguez a CHV

Vasco Moulian es uno de los nombres más cercanos a Julio César Rodríguez en Chilevisión. De hecho, el panelista acompañó al animador el viernes pasado, cuando anunció su salida del canal tras 13 años y pese a tener un alto cargo al encauzar la programación de la señal.

“Yo, que estuve mucho rato en la oficina con Julio hasta que se fuera, olvídate cómo entraba gente a despedirse y llorarlo”, describió a LUN.

“Soy muy amigo de él. Estuve desde que me decía: ‘¿qué hago?, ¿me voy a Mega? (a inicios de 2025)’. Hasta que le ofrecieron ser director de programación (en CHV). Le dije que era un sueño ese puesto, porque a mí me tocó tener ese rol en Canal 13“, contó.

“Todos remamos para que no se fuera, pero ayer (viernes) que estuve con él en el canal, lo sentí súper tranquilo de la decisión. Con pena, lloramos harto”, agregó.

Según la visión de Vasco, JC hizo movimientos innovadores para la industria de la pantalla chica nacional. “Yo le decía que no le podía decir nada más, que él estaba haciendo todo bien, mis consejos no le servían para nada. Ahí nos reíamos”, dijo.

“Nunca vi a un ser humano trabajar tanto como Julio, nunca. Siendo que yo me quedaba a dormir cuando estaba en Canal 13. Nunca vi a alguien con esa capacidad de trabajo impresionante, con ese talento, con esa calle”, cerró.