La selección de Alemania firmó un debut arrollador en el Mundial 2026. En el estadio NRG de Houston, el equipo de Julian Nagelsmann no decepcionó y goleó por 7-1 al debutante Curazao en la primera fecha del Grupo E.

El marcador se abrió rápidamente. Apenas a los 6′, Felix Nmecha combinó una excelente pared con Florian Wirtz y definió con un derechazo esquinado, imposible para el arquero Eloy Room.

Sin embargo, la sorpresa se instaló minutos más tarde. A los 21’, Livano Comenencia capitalizó un rebote en el área alemana y sacó un potente disparo que se desvió en un defensor, descolocando a Manuel Neuer para el 1-1 y anotando el primer gol de Curazao en un Mundial.

Pero la alegría del elenco de Dick Advocaat fue efímera. A los 38’, Nico Schlotterbeck conectó un certero cabezazo para el 2-1 de Alemania, y en los descuentos del primer tiempo, Kai Havertz convirtió de penal el 3-1 con el que se fueron al descanso.

En la segunda mitad, el conjunto germano no levantó el pie del acelerador y transformó el duelo en goleada con los tantos de Jamal Musiala (47’), Nathaniel Brown (68’), Deniz Undav (78’) y el propio Havertz (88’).

Con esta victoria, Alemania se instaló provisionalmente como líder del Grupo E con 3 puntos, mientras que Curazao quedó en el fondo de la tabla. La primera jornada de la zona se completará con el duelo entre Costa de Marfil y Ecuador, que se enfrentarán este domingo desde las 19:00 horas en Filadelfia.