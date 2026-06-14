VIDEO. Debut demoledor: Alemania no perdona y aplasta a Curazao en su estreno en el Mundial 2026
Pese al histórico primer gol del conjunto caribeño en una Copa del Mundo, los germanos impusieron su jerarquía y sumaron sus primeros tres puntos en el Grupo E.
La selección de Alemania firmó un debut arrollador en el Mundial 2026. En el estadio NRG de Houston, el equipo de Julian Nagelsmann no decepcionó y goleó por 7-1 al debutante Curazao en la primera fecha del Grupo E.
El marcador se abrió rápidamente. Apenas a los 6′, Felix Nmecha combinó una excelente pared con Florian Wirtz y definió con un derechazo esquinado, imposible para el arquero Eloy Room.
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Sin embargo, la sorpresa se instaló minutos más tarde. A los 21’, Livano Comenencia capitalizó un rebote en el área alemana y sacó un potente disparo que se desvió en un defensor, descolocando a Manuel Neuer para el 1-1 y anotando el primer gol de Curazao en un Mundial.
Pero la alegría del elenco de Dick Advocaat fue efímera. A los 38’, Nico Schlotterbeck conectó un certero cabezazo para el 2-1 de Alemania, y en los descuentos del primer tiempo, Kai Havertz convirtió de penal el 3-1 con el que se fueron al descanso.
En la segunda mitad, el conjunto germano no levantó el pie del acelerador y transformó el duelo en goleada con los tantos de Jamal Musiala (47’), Nathaniel Brown (68’), Deniz Undav (78’) y el propio Havertz (88’).
Con esta victoria, Alemania se instaló provisionalmente como líder del Grupo E con 3 puntos, mientras que Curazao quedó en el fondo de la tabla. La primera jornada de la zona se completará con el duelo entre Costa de Marfil y Ecuador, que se enfrentarán este domingo desde las 19:00 horas en Filadelfia.
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