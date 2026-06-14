Nuevos videos difundidos en redes sociales muestran los dramáticos momentos posteriores al choque de dos helicópteros ocurrido este domingo en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, accidente que dejó seis fallecidos, entre ellos el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi.

Las imágenes captadas por testigos revelan la magnitud de la emergencia. En los registros se observa una enorme columna de humo negro elevándose sobre el sector pocos segundos después de la colisión, mientras se escuchan explosiones provocadas por el incendio que se desató tras la caída de una de las aeronaves sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos.

GETTY IMAGES / ARCHIVO Ampliar

Otros videos muestran restos de los helicópteros esparcidos en distintos puntos del lugar y a equipos de emergencia intentando controlar las llamas.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, uno de los helicópteros impactó directamente en un patio de automóviles, generando una explosión masiva que terminó consumiendo cerca de una veintena de vehículos.

La segunda aeronave cayó a unos 100 metros de distancia. Los registros también evidencian la rápida llegada de Bomberos, policías y equipos médicos, quienes trabajaron durante horas para asegurar el perímetro y extinguir el fuego.

La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó la muerte de los seis ocupantes involucrados en la tragedia. Entre ellos se encuentran Oliver Tree, quien se encontraba en Brasil en el marco de una gira internacional, y Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina.

Las causas de la colisión permanecen bajo investigación, mientras la Fuerza Aérea Brasileña realiza peritajes para determinar qué provocó el fatal accidente aéreo.

🚨📍💥⚠️ HELICÓPTERO CAI E EXPLODE NA GARAGEM DA BYD NO RECREIO!



Segundo informações que circulam neste exato momento, um helicóptero caiu na garagem da BYD, na Avenida das Américas, em Recreio dos Bandeirantes.



A aeronave atingiu o local e, segundo relatos de moradores, está… pic.twitter.com/4ABjET2iek — COMANDO DAS FAVELAS 🇧🇷🇵🇹🇪🇸🇲🇽 (@CDFNOTICIA) June 14, 2026

A los registros ya difundidos se sumó un video captado por una cámara de seguridad de un edificio del sector, que muestra el instante exacto en que uno de los helicópteros se precipita a tierra tras la colisión aérea.

Las imágenes difundidas de G1 de Globo, evidencian cómo la aeronave pierde estabilidad en pleno vuelo y cae violentamente sobre la zona donde posteriormente se desató el incendio.