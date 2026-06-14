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VIDEO. Gaspi vivió en Chile y jugó en la U: el desconocido vínculo del youtuber fallecido en choque de helicópteros en Brasil con el país

Tras confirmada su muerte por varios medios internacionales, resurgen detalles de la estrecha relación que el argentino mantuvo con el país.

Nelson Quiroz

Instagram Gaspi

Instagram Gaspi

La muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido mundialmente como Gaspi, ha generado impacto en toda Latinoamérica tras confirmarse que figura entre las víctimas fatales del choque de dos helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro, Brasil.

El creador de contenido, de solo 23 años, mantenía además una especial relación con Chile, país donde vivió parte de su infancia y desarrolló su faceta futbolística.

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Gaspi alcanzó notoriedad internacional gracias a sus videos de humor callejero, caracterizados por su estilo espontáneo, irreverente y por su reconocido saludo “Buenass”, que se convirtió en una de sus marcas registradas.

Su popularidad lo llevó a acumular millones de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram y Twitch, además de ser reconocido en 2022 como “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards.

Amor con Chile

Sin embargo, mucho antes de transformarse en una figura de internet, el influencer vivió una etapa clave de su vida en Chile. Entre los ocho y los trece años residió junto a su madre en la Región de Coquimbo, específicamente en La Serena, experiencia que él mismo relató en distintas entrevistas.

Durante ese período también cultivó su pasión por el fútbol. Según contó en una conversación con el canal argentino Vorterix, formó parte de las divisiones inferiores de dos clubes chilenos: Universidad de Chile y Deportes La Serena.

“Jugué en la U de Chile y también en las inferiores de La Serena”, recordó en aquella ocasión.

@bynereaxxxx

Gaspi sobre cuando jugaba al fútbol y que quiere volver a visitar chile! #gaspi #gaspipd #fyp #lentejas #argentina

♬ sonido original - Nereax ⭐️

Pese a que posteriormente regresó a Argentina y construyó una exitosa carrera digital, Gaspi mantenía lazos familiares con Chile y en más de una oportunidad manifestó su deseo de volver al país.

Su fallecimiento se produjo tras la colisión de dos helicópteros en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, accidente que también cobró la vida del cantante estadounidense Oliver Tree y otras cuatro personas. Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas de la tragedia.

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