AUDIO. “A todos nos duele la salida de “Paqui” Meneghini, pero el fútbol es así"
En conversación con ADN Deportes, Franco Calderón apuntó a dar vuelta la página con Jhon Valladares como DT interino.
Franco Calderón en ADN Deportes
Universidad de Chile vive horas y días intensos luego de la salida de Francisco “Paqui” Meneghini de la banca azul.
El cuadro universitario laico dispuso de Jhon Valladares como DT interino de cara al duelo con Coquimbo Unido de este sábado.
“Hay que ganar si o sí”, explicó uno de los jugadores del plantel, Franco Calderón, en breve diálogo con ADN Deportes a la salida del Centro Deportivo Azul.
“Estamos bien, estamos preparados y listos”, recalcó el “Chaco”, aludiendo al interinato de Valladares, junto con lamentar la salida de “Paqui” Meneghini.
“Clararamente estamos tristes, a todos nos duele, pero el fútbol es así”, cerró Franco Calderón.
