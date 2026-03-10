“Yo soy una perra vieja...”: El feo encontrón entre Junior Playboy y Fran García-Huidobro en Fiebre de Baile

Un momento de máxima tensión se vivió la noche del lunes en Fiebre de baile, el estelar de Chilevisión, luego del fuerte intercambio entre Junior Playboy y Francisca García-Huidobro durante la evaluación de una presentación.

El conflicto se originó cuando el histórico chico reality improvisó parte de su rutina y se subió al mesón del jurado, una acción que fue cuestionada por el panel. Vasco Moulian le dijo que era “una falta de respeto” incluso para la producción.

“Se me ocurrió ahora cuando llegué acá, está muy plano el jurado, falta desorden. Eso es todo”, planteó José Luis Concha al explicar su movimiento.

Sin embargo, esa explicación no convenció a García-Huidobro, quien endureció de inmediato su evaluación y lo acusó de actuar con una rebeldía que, a su juicio, ya no tiene sentido en pantalla. “Un lujo que no está en condiciones de darse”, planteó.

“No sé cuánto más le va a durar ese personaje, señor, déjeme que se lo diga", le lanzó.

La respuesta de Playboy no tardó en llegar y fue todavía más áspera. “A mí me da lo mismo lo que diga Fran. Tú estás hablando con una depresión endógena del pasado”, disparó. Exigió respeto y luego pidió disculpas.

“Agradezco que me haya dado un diagnóstico que nunca me habían dado”, replicó la animadora con ironía. “Me imagino que, además de leer Van Gogh, usted además estudió psiquiatría”, cuestionó.

“Obvio, pues, usted está viviendo en el pasado. No es mi problema que este hombre esté ahí en su cabeza. Usted tiene que sacar eso, vivir el presente y futuro”, sumó Jr.

“Yo soy una perra vieja en la farándula, no me meto en problemas con cabros chicos”, cerró García-Huidobro.