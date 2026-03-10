;

“Yo soy una perra vieja...”: El feo encontrón entre Junior Playboy y Fran García-Huidobro en Fiebre de Baile

El conflicto se originó luego de que el participante improvisara y se subiera a una mesa durante su show. Hasta Vasco Moulian le dijo que era “una falta de respeto”.

Javier Méndez

“Yo soy una perra vieja...”: El feo encontrón entre Junior Playboy y Fran García-Huidobro en Fiebre de Baile

Un momento de máxima tensión se vivió la noche del lunes en Fiebre de baile, el estelar de Chilevisión, luego del fuerte intercambio entre Junior Playboy y Francisca García-Huidobro durante la evaluación de una presentación.

El conflicto se originó cuando el histórico chico reality improvisó parte de su rutina y se subió al mesón del jurado, una acción que fue cuestionada por el panel. Vasco Moulian le dijo que era “una falta de respeto” incluso para la producción.

“Se me ocurrió ahora cuando llegué acá, está muy plano el jurado, falta desorden. Eso es todo”, planteó José Luis Concha al explicar su movimiento.

Sin embargo, esa explicación no convenció a García-Huidobro, quien endureció de inmediato su evaluación y lo acusó de actuar con una rebeldía que, a su juicio, ya no tiene sentido en pantalla. “Un lujo que no está en condiciones de darse”, planteó.

Revisa también:

ADN

No sé cuánto más le va a durar ese personaje, señor, déjeme que se lo diga", le lanzó.

La respuesta de Playboy no tardó en llegar y fue todavía más áspera. “A mí me da lo mismo lo que diga Fran. Tú estás hablando con una depresión endógena del pasado”, disparó. Exigió respeto y luego pidió disculpas.

“Agradezco que me haya dado un diagnóstico que nunca me habían dado”, replicó la animadora con ironía. “Me imagino que, además de leer Van Gogh, usted además estudió psiquiatría”, cuestionó.

“Obvio, pues, usted está viviendo en el pasado. No es mi problema que este hombre esté ahí en su cabeza. Usted tiene que sacar eso, vivir el presente y futuro”, sumó Jr.

“Yo soy una perra vieja en la farándula, no me meto en problemas con cabros chicos”, cerró García-Huidobro.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad