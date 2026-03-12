El partido de la Liga de Primera que irá gratis por TV abierta este fin de semana: cuándo es y a qué hora

Este fin de semana se jugará la fecha 7 de la Liga de Primera 2026 y, como ya es habitual, hay un partido que será transmitido por televisión abierta a través de Canal 13.

Como parte del acuerdo con TNT Sports y la ANFP, la estación televisiva incorporará a su programación el duelo entre Cobresal y Deportes Limache, a disputarse en el Estadio El Cobre de El Salvador.

Ambos equipos vienen de sufrir una derrota en la sexta jornada. El equipo de Gustavo Huerta cayó 4-2 ante Palestino en La Cisterna, mientras que los dirigidos por Víctor Rivero perdieron 1-0 ante Everton en Viña del Mar.

¿A qué hora transmite Canal 13 el partido de Cobresal vs. Deportes Limache?

El duelo entre Cobresal y Deportes Limache está programado para este domingo 15 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

¿Cómo ver GRATIS el partido entre Cobresal y Deportes Limache por la Liga de Primera?

El compromiso en el norte del país se podrá ver gratis por TV a través de la señal principal de Canal 13.

Además, la estación pondrá a disposición el encuentro en sus otras plataformas: 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13.