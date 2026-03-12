;

VIDEO. La furia de un ex DT del fútbol chileno con un árbitro en Argentina: “¿Cómo podés dormir después? No tenés dignidad”

Mariano Soso, exentrenador de O’Higgins, estalló contra el juez Bryan Ferreyra luego de que le cobraran un polémico penal.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Endelli

Este jueves, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura de Argentina, Mariano Soso, exentrenador de O’Higgins y actualmente en Defensa y Justicia, vivió un momento de furia tras empatar 1-1 ante Central Córdoba.

El técnico argentino estalló contra el arbitraje de Bryan Ferreyra, quien les cobró un polémico penal por una falta del ex Colo Colo, Emiliano Amor, sobre Michael Santos.

Una vez terminado el encuentro, el DT fue hasta el camarín de los jueces, donde, separado por la seguridad, comenzó a gritarle de todo al árbitro a la distancia.

“Están empañando al fútbol argentino, viejo, date cuenta. ¿Cómo carajo podés dormir después? No tenés dignidad. No podés pasar porque sos indigno. ¿Qué te pasa por dentro?”, le gritó en los pasillos del Estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

¿Qué le pasa a tu gente, a tu familia? Eso pregúntate, eso es lo más jodido de todo. No me importa que me putee la gente. Lo roto que estás moralmente… no me podés sostener la mirada, estás quebrado”, remató Soso contra el árbitro.

