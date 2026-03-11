¿Piensas demasiado? Estas son las seis estrategias clave para dejar de hacerlo, según especialistas

En ciertas ocasiones, hay personas que gastan su tiempo y energía en pensar más de la cuenta, ya sea imaginando escenarios, debatiendo decisiones importantes o repasando situaciones pasadas.

Independiente de la razón de estos pensamientos, a la larga pueden provocar diversas consecuencias en la salud mental de las personas.

Ante ello, es que especialistas en la psicología han dado a conocer diversas estrategias que podrían ayudar a no pensar más de la cuenta y así lograr sentir más calma.

¿Cuáles son las estrategias?

Emma McAdam, terapeuta y creadora del canal de YouTube “Therapy in a Nutshell”, enfatiza que muchas personas no prestan atención a sus propios pensamientos, ni mucho menos cuando son capaces de reconocer cuando han entrado en una espiral, citó The Washington Post.

A continuación, las seis estrategias entregadas por expertos:

Enfrentar los pensamientos en lugar de resistirlos

McAdam recomendó que hay que evitar cometer el error de forzar al cerebro de que no piense nada. En su lugar, es mejor aceptar los pensamientos e identificar temas que causan dicha preocupación.

Realizar un viaje mental

Ethan Kross, psicólogo e investigador, en diálogo con el medio antes citado, señaló que un buen método para ampliar nuestra perspectiva es recordar situaciones concretas que causaron ansiedad e identificar cómo se resolvieron.

Hablarse en tercera persona

Hablarse a sí mismo puede ser una forma de ayudar al cerebro a adoptar una posición más objetiva ante las situaciones que causan estrés.

Además, esto podría generar una compasión similar a la que se suele mostrar cuando se habla con otra persona.

Programar algunas preocupaciones para más tarde

Para quitar un poco de la carga mental que suelen tener las personas que piensan demasiado, McAdam recomienda posponer la preocupación. Es decir, establecer un tiempo específico del día para reflexionar o mostrar preocupación sobre ciertos temas.

Cambiar y ordenar el entorno

En ocasiones, cuando las personas se sienten inseguras hacen todo lo que está en sus manos para crear una sensación de control. Para lograr esta misma sensación es que se recomienda es tomar el control del entorno.

Esto se puede lograr organizando espacios dentro del hogar, ordenando el escritorio o saliendo a dar un paseo.

Hacerse cargo

Cuando se atraviesa por situaciones de peligro o amenazas inmediatas, las personas solemos huir o tomar acción inmediata ante dichos estímulos.

En ese sentido, McAdam recomendó tomar alguna forma de acción por muy pequeña que sea como, por ejemplo, llamar a algún amigo, hacer una lista de pros y contras o escribir lo que se siente, para así lograr analizar y encontrar el origen de los pensamientos ansiosos.