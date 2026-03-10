Popular suplemento antienvejecimiento podría favorecer el crecimiento del cáncer, según estudio

Un grupo de compuestos naturales presentes en algunos suplementos antienvejecimiento, podría favorecer el crecimiento de células cancerosas en determinadas condiciones.

El estudio, liderado por investigadores de la Universidad de Ciencias de Tokio (Japón) y publicado en la revista Journal of Biological Chemistry, analizó cómo estas moléculas influyen en la proliferación de tumores.

Las poliaminas —entre las que se encuentran compuestos como espermidina y putrescina— están presentes en todas las células y participan en procesos como el crecimiento celular y la síntesis de proteínas.

Estudios previos habían vinculado la espermidina con posibles beneficios para la longevidad y la salud, lo que ha impulsado su uso en suplementos.

Sin embargo, la nueva investigación detectó que estas moléculas también pueden favorecer mecanismos que permiten a las células cancerosas crecer más rápido.

Los autores aclaran que el estudio no demuestra que estos suplementos causen cáncer, sino que sugiere que, si un tumor ya existe, las células cancerosas podrían aprovechar estas moléculas para expandirse.

Además, destacan que los hallazgos podrían ayudar a identificar nuevos objetivos para el desarrollo de tratamientos contra el cáncer, aunque subrayan que la investigación aún se limita a experimentos en células de laboratorio.