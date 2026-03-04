Salud mental en Chile: 6 de cada 10 escolares presenta síntomas de ansiedad o depresión

La salud mental en Chile enfrenta un escenario crítico. Más del 60% de los estudiantes presenta síntomas de ansiedad o depresión, una cifra que preocupa por su impacto directo en el rendimiento académico.

El diagnóstico fue respaldado por un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Education, el cual advierte que la situación chilena es especialmente compleja, incluso en comparación con los parámetros globales.

La investigación plantea que los problemas emocionales en escolares requieren monitoreo constante y estrategias de intervención temprana.

¿Cómo afecta la ansiedad y la depresión en el aprendizaje?

Especialistas explican que la ansiedad escolar y los síntomas depresivos pueden disminuir la motivación y dificultar la participación en clases. Además, la baja autoestima académica se asocia a peores resultados educativos.

Frente a este panorama, varios establecimientos educacionales han comenzado a implementar evaluaciones socioemocionales para medir el bienestar estudiantil durante el año escolar.

En esa línea, la organización Ziemax incorporó instancias de autoevaluación emocional dentro de sus programas de comprensión lectora y pensamiento matemático, con el fin de entregar información clave a docentes y equipos directivos.

Finalmente, los expertos coinciden en que la medición del bienestar emocional se convertirá en un eje central de la educación en Chile, considerando que la salud mental estudiantil ya es vista como un factor determinante.