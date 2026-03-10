Una foto de tu mano podría revelar un trastorno hormonal silencioso: descubre cómo / Kinga Krzeminska

Un equipo de investigadores de la Kobe University desarrolló un método que permite detectar acromegalia, un raro trastorno hormonal, mediante una simple fotografía del dorso de la mano.

La enfermedad, que suele tardar años en diagnosticarse, puede reducir la esperanza de vida hasta una década si no se trata a tiempo.

La acromegalia ocurre cuando el cuerpo produce un exceso de hormona del crecimiento, generalmente a partir de la mediana edad.

Entre los primeros síntomas destacan el agrandamiento progresivo de manos y pies, cambios faciales y dolores de cabeza, pero estos signos aparecen lentamente, dificultando la identificación temprana.

Para entrenar su modelo de inteligencia artificial (IA), los investigadores analizaron más de 11.000 fotografías de 725 personas, aproximadamente la mitad con acromegalia. Las imágenes se centraron únicamente en el dorso de la mano y el puño cerrado.

Los resultados fueron sorprendentes: la IA identificó a los pacientes con acromegalia con un 88% de certeza cuando el resultado era positivo y un 93% cuando era negativo. Además, superó a endocrinólogos humanos al evaluar las mismas imágenes.

Ahora, los investigadores planean probar el modelo en poblaciones más amplias y explorar su aplicación a otros trastornos que se reflejan en las manos, como artritis reumatoide, anemia o acropaquia.

El estudio fue publicado en The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism y representa un paso importante hacia la integración de la inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades raras.