No es solo cansancio: el problema de sueño que afecta a 7 de cada 10 personas en Chile

Dormir mal también puede afectar la memoria, la toma de decisiones y el rendimiento diario.

Javiera Rivera

Con el fin de las vacaciones, el regreso a la rutina laboral y académica, muchas personas comienzan marzo con una sensación persistente de cansancio.

Es por ello que diversos especialistas advierten que los cambios en los hábitos de sueño durante el verano pueden afectar la concentración, la memoria y el rendimiento diario.

Durante las vacaciones es común acostarse más tarde o mantener horarios de descanso irregulares. Sin embargo, cuando vuelven las obligaciones, el cuerpo debe adaptarse rápidamente a un nuevo ritmo.

“Muchas personas creen que el cansancio de marzo es algo inevitable, pero suele ser consecuencia de un desorden en los horarios de sueño”, explicó Regina Basulto, especialista en productos del sueño de Emma Colchones.

Este fenómeno también es conocido como “jet lag social”, y ocurre cuando existe una diferencia entre el reloj biológico y las exigencias sociales.

Según una encuesta de 2025 de la National Sleep Foundation, cerca del 60% de los adultos reconoce que dormir mal afecta su vida diaria, mientras que alrededor del 70% asegura que impacta su productividad.

Cómo recuperar los hábitos de sueño tras las vacaciones

Para enfrentar el regreso a la rutina con más energía, los especialistas recomiendan adoptar algunas medidas simples:

  • Adelantar gradualmente la hora de dormir para que el cuerpo se adapte al nuevo horario.
  • Mantener horarios de sueño regulares, incluso durante los fines de semana.
  • Reducir el uso de pantallas antes de acostarse, ya que la luz azul puede interferir con el descanso.

“El sueño es una base fundamental de la salud y del desempeño diario. Recuperar hábitos regulares es esencial para rendir mejor y sentirse bien durante todo el año”, concluyó Basulto.

