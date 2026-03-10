Everton prescinde del interino pese a los buenos resultados y ya tiene nuevo DT: viene de descender en Argentina

Tras un inicio de temporada marcado por la irregularidad y la salida de Javier Torrente, el ambiente en Viña del Mar buscaba certezas. A pesar del breve interinato de Davis González, quien logró calmar las aguas con resultados positivos, la dirigencia ya tiene listo quién será el que lidere al equipo por el resto del torneo.

Finalmente, este martes, Everton oficializó la llegada de Walter Darío Ribonetto como su nuevo director técnico. El estratega argentino de 51 años arribó a la “Ciudad Jardín” para firmar su contrato y dirigir su primera práctica, asumiendo el desafío de sacar al conjunto “Oro y Cielo” de los puestos bajos de la tabla y proyectarlo hacia competencias internacionales.

Ribonetto llega con un bagaje reciente en el fútbol sudamericano, destacando su paso por Talleres de Córdoba, donde jugó Copa Libertadores, y sus experiencias en Melgar de Perú y Godoy Cruz. En su cuerpo técnico lo acompañan Martín Seri e Ignacio Scolari, quienes trabajarán junto a él, en principio, hasta el cierre de la presente temporada 2026.

Eso sí, en su última etapa en el cuadro de Mendoza, no tuvo los mejores resultados, dirigiendo 11 partidos en 2025 y obteniendo apenas un triunfo, lo que condenó al cuadro trasandino al descenso de Primera División.

Se espera que el debut oficial del nuevo DT sea este mismo sábado 14 de marzo. Everton tendrá una prueba de fuego al visitar a Universidad Católica en el Claro Arena, un duelo clave para comenzar con el pie derecho esta nueva etapa técnica.