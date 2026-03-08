;

Everton irá por otro argentino para su banca: acuerdo inminente

Según diversos medios de Viña del Mar, y que fue ratificado por ADN Deportes, el trasandino Walter Ribonetto se haría cargo del cuadro “ruletero”.

Carlos Madariaga

Everton fue el primer equipo en la Liga de Primera en despedir a su entrenador, Javier Torrente, tras no anotar ni ganar en las primeras cuatro fechas.

Sin embargo, tras su salida, los “ruleteros”, con Davis González como DT interino, volvieron a los triunfos en sus dos últimos compromisos.

Más allá de eso, en Grupo Pachuca se han mantenido buscando opciones con tal de tener un director técnico consolidado para el resto de la temporada.

Según información del periodista Diego Peralta, la directiva de los “oro y cielo” estaba entre tres opciones: Ronald Fuentes, Walter Lemma y Walter Ribonetto, decantándose por el último, determinación confirmada por ADN Deportes.

Se trata de un técnico argentino, de 51 años, quien tras ser futbolista profesional inició sus labores fuera de la cancha en 2022, como ayudante de Diego Dabove en Godoy Cruz.

Fue en el club mendocino donde tuvo su última experiencia como entrenador titular, el año pasado, donde acumula también pasos por Talleres de Córdoba y Melgar de Perú.

Se espera que Walter Ribonetto viaje en las próximas horas a Viña del Mar para firmar su contrato y podría debutar el próximo fin de semana, cuando Everton visite a la UC el sábado 14 por la séptima fecha de la Liga de Primera.

