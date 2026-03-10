;

VIDEO. Rivarola descarta a insignes jugadores del fútbol chileno y elige al único delantero que considera mejor que él

El histórico goleador de la U estima que Paredes y Zampedri, entre otros artilleros, no tuvieron una mejor carrera que él.

Las redes sociales estallaron tras la viralización de un particular desafío protagonizado por Diego Gabriel Rivarola. El histórico referente de Universidad de Chile se sometió a un “ping-pong” de preguntas donde debía comparar su nivel con el de otros artilleros emblemáticos que han pasado por el balompié nacional, generando una ola de comentarios entre los hinchas.

En el registro, al exatacante azul le consultaron directamente si varios goleadores históricos habían sido mejores que él. Nombres de la talla de Lucas Barrios, Gustavo Canales, Fernando Zampedri e incluso su contemporáneo Esteban Paredes fueron descartados por el mendocino.

Sin embargo, la secuencia dejó una excepción que validó la jerarquía de un ídolo de la “Generación Dorada”. Al ser consultado por Humberto “Chupete” Suazo, Diego Rivarola aseguró: “Sí, gran goleador, es un tremendo jugador, no puedo decir nada”, reconoció el ídolo laico, situando al oriundo de San Antonio por encima de su propio legado.

La respuesta de “Gokú” en la dinámica publicada por Jugabet no es menor, considerando que también puso su nombre por encima de figuras actuales de la U como Leandro Fernández y otros referentes del área como el “Palote” Olivera. Para el exartillero de la U, la calidad técnica y la vigencia del actual entrenador de San Luis de Quillota lo sitúan en un escalón aparte en la historia reciente del fútbol chileno.

Como dato adicional, cabe recordar que Diego Rivarola se retiró como el máximo anotador extranjero en la historia de Universidad de Chile, registrando un total de 101 goles con la camiseta estudiantil, cifra que lo mantiene hasta hoy en dicho sitial.

