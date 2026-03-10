Estas son las 3 disciplinas que lideran el aumento de lesiones tras el término de las vacaciones / milorad kravic

Tras el receso estival, muchos chilenos regresan a la actividad física con la intención de recuperar la forma perdida durante las vacaciones.

Sin embargo, este retorno masivo ha provocado un aumento significativo de consultas en medicina deportiva de hasta un 30% en los centros de salud

Según la Dra. Daniela Cuadra, Directora Médica de Clínica CRL, la falta de progresión en los entrenamientos y el sedentarismo acumulado son los principales factores que disparan las lesiones.

1. Running

El running lidera las consultas por tendinopatías y lesiones musculares.

La exigencia constante sobre las articulaciones y tendones, junto con cambios de ritmo bruscos, puede provocar molestias en el tendón de Aquiles, rodillas y hombros. El dolor persistente o la inflamación son señales de alerta.

2. Pádel

Este deporte de alto impacto y movimientos explosivos ha registrado un aumento de lesiones musculares y tendinosas, especialmente en hombros y codos.

Los movimientos repetitivos y las rotaciones rápidas pueden generar contracturas severas o desgarros si no se respetan periodos de adaptación y progresión.

3. Gimnasio

Las rutinas de fuerza y ejercicios con carga intensa son responsables de muchas lesiones musculares y lumbalgias tras el receso.

La mala técnica o exceder la capacidad del cuerpo tras un periodo de descanso prolongado puede derivar en dolores en la zona baja de la espalda y lesiones crónicas si no se corrigen a tiempo.

Claves para un retorno seguro

Aumentar la carga máxima de entrenamiento no más del 10% por semana.

Priorizar la técnica y la fuerza base antes de la intensidad.

Comenzar con 2 a 3 sesiones semanales, respetando descansos para permitir la recuperación de músculos, tendones y ligamentos.

Tener paciencia: recuperar la condición física previa puede tomar entre 6 y 8 semanas.