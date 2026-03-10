Infartos en Chile aumentan un 38%: revisa los síntomas que debes reconocer a tiempo / RUNSTUDIO

En Chile, las atenciones de urgencia por infarto agudo al miocardio aumentaron un 38% en 2025 respecto a 2024, según datos de Interclínica.

Del total de casos registrados el año pasado, el 64,3% correspondió a hombres y el 35,7% a mujeres, lo que confirma que el problema afecta a ambos sexos.

La doctora Florencia Segovia, especialista con formación en cardiología de San José Interclínica, señaló que el fenómeno responde a múltiples factores, como el estrés sostenido, el sobrepeso, el mal control de la presión.

Diferencias por región

El aumento de casos no fue uniforme entre los centros de salud analizados. El mayor incremento se registró en Arica, donde los ingresos por infarto casi se triplicaron en comparación con el año anterior.

Le siguieron Quilpué, con un aumento de 55,7% e Iquique, donde se registró un alza de 48,8%. En Santiago, se reportó un incremento de 18,8%, mientras que en La Calera no se observaron variaciones.

Síntomas que debes reconocer a tiempo

Aunque el daño cardiovascular puede avanzar de manera silenciosa durante años, los especialistas advierten que existen síntomas frecuentes que no deben ignorarse:

Dolor u opresión en el pecho, que puede irradiarse al brazo, cuello o mandíbula.

Falta de aire, incluso en reposo o con esfuerzos leves.

Mareos, debilidad o fatiga extrema sin causa aparente.

Alteraciones neurológicas repentinas, como dificultad para hablar, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo o visión borrosa, signos clásicos de un ACV.

Palpitaciones persistentes o sensación de latidos irregulares.