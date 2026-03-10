¿Tienes la edad para vacunarte contra el VPH? Revisa si te corresponde gratis y dónde hacerlo en Chile

¿Tienes la edad para vacunarte contra el VPH? Revisa si te corresponde gratis / Carol Yepes

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes y puede causar verrugas genitales, así como distintos tipos de cáncer.

La buena noticia es que en Chile la vacunación contra este virus está disponible de manera gratuita para ciertos grupos etarios.

Quiénes pueden vacunarse gratis contra el VPH

Niños y niñas de 4° básico : desde 2024, el calendario escolar incluye la vacuna nonavalente (Gardasil 9), que protege contra los nueve tipos de VPH más comunes relacionados con el cáncer. La dosis es única, obligatoria y gratuita para este grupo.

: desde 2024, el calendario escolar incluye la vacuna nonavalente (Gardasil 9), que protege contra los nueve tipos de VPH más comunes relacionados con el cáncer. La dosis es única, obligatoria y gratuita para este grupo. Estudiantes de 5° a 8° básico : quienes no hayan iniciado o completado su esquema de vacunación pueden recibir la dosis pendiente en vacunatorios públicos o privados en convenio con el Ministerio de Salud.

: quienes no hayan iniciado o completado su esquema de vacunación pueden recibir la dosis pendiente en vacunatorios públicos o privados en convenio con el Ministerio de Salud. Mujeres nacidas en 2005: si no recibieron la vacuna o no completaron las dos dosis, pueden acceder a la vacuna tetravalente de manera gratuita hasta los 21 años, 11 meses y 29 días. La estrategia de “puesta al día” estará vigente hasta el 26 de marzo de 2026.

Cómo se transmite el VPH y cómo prevenirlo

El VPH se transmite principalmente por contacto sexual vaginal, anal u oral, y también por contacto de piel con piel en las zonas genitales.

Muchas personas eliminan el virus naturalmente gracias a su sistema inmune, pero algunas infecciones pueden persistir y aumentar el riesgo de cáncer.

Para prevenir la infección, los expertos recomiendan:

Uso de métodos de barrera, como condón externo, interno o barreras orales.

Hábitos de vida saludables, incluyendo alimentación equilibrada, actividad física y evitar el tabaco.

Vacunación, considerada la forma más eficaz de protección frente a los tipos de VPH asociados al cáncer.

Dónde vacunarse en Chile

Los vacunatorios públicos y privados en convenio con el Ministerio de Salud aplican la vacuna sin costo para los grupos mencionados.

También existen centros de salud sexual que administran la vacuna propia, siempre respetando la cadena de frío. Después de la aplicación, se recomienda permanecer 15 minutos en observación ante posibles reacciones adversas.