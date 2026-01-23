¿Cuántas horas de ejercicio semanales necesitas para controlar la presión arterial?

Mantener una rutina constante de ejercicio durante la juventud y la adultez temprana podría ser clave para prevenir la hipertensión en etapas posteriores de la vida, según reveló un amplio estudio realizado en Estados Unidos.

La investigación, publicada en el American Journal of Preventive Medicine, concluyó que realizar al menos 5 horas semanales de ejercicio moderado —el doble de lo que recomiendan actualmente las guías— reduce de manera significativa el riesgo de desarrollar presión alta.

“Mantener la actividad física durante la adultez temprana, a niveles más altos de lo recomendado, puede ser particularmente importante para prevenir la hipertensión”, explicó la epidemióloga Kirsten Bibbins-Domingo, de la Universidad de California en San Francisco.

El análisis mostró que la actividad física disminuye de forma marcada entre los 18 y los 40 años, mientras los niveles de presión arterial aumentan progresivamente con la edad. Esta combinación, advierten los expertos, eleva considerablemente el riesgo de infartos.

El autor principal del estudio, Jason Nagata, fue enfático: “Casi la mitad de los participantes presentaba niveles insuficientes de actividad física en la adultez joven, lo que se asoció directamente con la aparición de hipertensión”.

Además, el trabajo evidenció importantes brechas raciales. A los 60 años, entre el 80% y 90% de los hombres y mujeres afroamericanos presentaban hipertensión, frente a cifras cercanas al 70% en hombres blancos y apenas un 50% en mujeres blancas, una diferencia atribuida a factores sociales y económicos.

Los investigadores advirtieron que las responsabilidades dificultan sostener una vida activa. “Después de la etapa escolar, las oportunidades para ejercitarse disminuyen drásticamente, lo que impacta en la salud a largo plazo”, señaló.

El estudio refuerza la importancia de incorporar el ejercicio como un hábito permanente, más allá de la juventud, para proteger la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.