;

Marzo dispara las lesiones infantiles: expertos advierten aumento de hasta 30%

Médicos llaman a padres y colegios a reforzar la supervisión y a no minimizar dolores persistentes.

Javiera Rivera

Marzo dispara las lesiones infantiles: expertos advierten aumento de hasta 30%

Marzo dispara las lesiones infantiles: expertos advierten aumento de hasta 30% / VICTOR HUENANTE

El regreso a clases no solo implica volver a las aulas. Según especialistas, marzo también se ha consolidado como uno de los meses con mayor número de urgencias traumatológicas pediátricas.

De acuerdo con datos de Clínica CRL, las consultas por lesiones en niños y adolescentes aumentan entre un 25% y 30% en comparación con el verano, alcanzando cifras similares a las registradas durante las vacaciones de invierno.

La principal causa sería la reanudación repentina de entrenamientos exigentes tras semanas de menor actividad estructurada:

“Si la carga física no se dosifica adecuadamente, aumenta el riesgo de fracturas y lesiones por sobreuso”, explicó la Dra. Daniela Cuadra, directora médica de la institución y especialista en Medicina Deportiva.

Revisa también

ADN

Entre las patologías más frecuentes se encuentran el dolor anterior de rodilla (Osgood-Schlatter), tendinitis por sobrecarga y lesiones musculares.

En deportes de contacto, además, preocupa la aparición de conmociones cerebrales, ya que el cerebro en desarrollo es más sensible a impactos repetidos.

Los especialistas recomiendan consultar si el menor presenta:

  • Dolor persistente por más de 48 a 72 horas
  • Cojera
  • Inflamación importante
  • Mareos y cefalea tras un golpe

Asimismo, enfatizan la importancia de retomar la actividad física de forma progresiva y supervisada para evitar complicaciones.

ADN

skynesher

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad