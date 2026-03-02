Marzo dispara las lesiones infantiles: expertos advierten aumento de hasta 30% / VICTOR HUENANTE

El regreso a clases no solo implica volver a las aulas. Según especialistas, marzo también se ha consolidado como uno de los meses con mayor número de urgencias traumatológicas pediátricas.

De acuerdo con datos de Clínica CRL, las consultas por lesiones en niños y adolescentes aumentan entre un 25% y 30% en comparación con el verano, alcanzando cifras similares a las registradas durante las vacaciones de invierno.

La principal causa sería la reanudación repentina de entrenamientos exigentes tras semanas de menor actividad estructurada:

“Si la carga física no se dosifica adecuadamente, aumenta el riesgo de fracturas y lesiones por sobreuso”, explicó la Dra. Daniela Cuadra, directora médica de la institución y especialista en Medicina Deportiva.

Entre las patologías más frecuentes se encuentran el dolor anterior de rodilla (Osgood-Schlatter), tendinitis por sobrecarga y lesiones musculares.

En deportes de contacto, además, preocupa la aparición de conmociones cerebrales, ya que el cerebro en desarrollo es más sensible a impactos repetidos.

Los especialistas recomiendan consultar si el menor presenta:

Dolor persistente por más de 48 a 72 horas

Cojera

Inflamación importante

Mareos y cefalea tras un golpe

Asimismo, enfatizan la importancia de retomar la actividad física de forma progresiva y supervisada para evitar complicaciones.