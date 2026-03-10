“Que esto permita...”: alcaldesa de Quinta Normal reacciona a detención de chofer que trasladó cadáver frente a su casa

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, reaccionó este martes a la detención del conductor del camión vinculado al traslado de la caja con el cadáver de una mujer, la cual fue abandonada frente a su domicilio.

La jefa comunal destacó el avance investigativo y valoró la rapidez de las diligencias, en un caso que ha generado conmoción por la crudeza del hallazgo y por la incertidumbre respecto de si el lugar fue escogido de manera intencional.

En declaración exclusiva con Radio ADN, Delfino centró su mensaje en reconocer el trabajo policial y en la necesidad de avanzar con rapidez para aclarar los hechos. Sus dichos se dan en medio del impacto que provocó este caso en el barrio y en la comuna.

“Espero que esto permita esclarecer este horrendo caso”

Delfino expresó públicamente su reconocimiento a la labor de las policías, subrayando el ritmo del procedimiento. “Quiero agradecer a las policías por la celeridad con que se está trabajando”, afirmó.

En esa misma línea, la alcaldesa dijo esperar que el nuevo antecedente sea decisivo para aclarar lo ocurrido. “Además espero, por cierto, que esta detención permita esclarecer lo antes posible este horrendo caso”, añadió.

El caso, que involucra el hallazgo del cuerpo de una mujer en una caja dejada frente al domicilio de una autoridad, ha abierto múltiples interrogantes: desde la logística del traslado y abandono del bulto, hasta el posible móvil y el vínculo —si lo hubiera— con el lugar donde fue encontrado.

Por ahora, lo central es que la detención del conductor podría aportar información clave sobre el trayecto, posibles encargos y eventuales terceros involucrados.

En paralelo, la investigación continúa con peritajes y levantamiento de registros, mientras vecinos y comunidad siguen atentos a resultados que permitan cerrar una historia marcada por el impacto público y la preocupación por la seguridad.