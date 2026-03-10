;

“Que esto permita...”: alcaldesa de Quinta Normal reacciona a detención de chofer que trasladó cadáver frente a su casa

En conversación exclusiva con Radio ADN, Karina Delfino destacó el trabajo de las policías y pidió acelerar el esclarecimiento del crimen.

Juan Castillo

“Que esto permita...”: alcaldesa de Quinta Normal reacciona a detención de chofer que trasladó cadáver frente a su casa

“Que esto permita...”: alcaldesa de Quinta Normal reacciona a detención de chofer que trasladó cadáver frente a su casa

00:11

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, reaccionó este martes a la detención del conductor del camión vinculado al traslado de la caja con el cadáver de una mujer, la cual fue abandonada frente a su domicilio.

La jefa comunal destacó el avance investigativo y valoró la rapidez de las diligencias, en un caso que ha generado conmoción por la crudeza del hallazgo y por la incertidumbre respecto de si el lugar fue escogido de manera intencional.

En declaración exclusiva con Radio ADN, Delfino centró su mensaje en reconocer el trabajo policial y en la necesidad de avanzar con rapidez para aclarar los hechos. Sus dichos se dan en medio del impacto que provocó este caso en el barrio y en la comuna.

Revisa también:

ADN

“Espero que esto permita esclarecer este horrendo caso”

Delfino expresó públicamente su reconocimiento a la labor de las policías, subrayando el ritmo del procedimiento. “Quiero agradecer a las policías por la celeridad con que se está trabajando”, afirmó.

En esa misma línea, la alcaldesa dijo esperar que el nuevo antecedente sea decisivo para aclarar lo ocurrido. “Además espero, por cierto, que esta detención permita esclarecer lo antes posible este horrendo caso”, añadió.

El caso, que involucra el hallazgo del cuerpo de una mujer en una caja dejada frente al domicilio de una autoridad, ha abierto múltiples interrogantes: desde la logística del traslado y abandono del bulto, hasta el posible móvil y el vínculo —si lo hubiera— con el lugar donde fue encontrado.

Por ahora, lo central es que la detención del conductor podría aportar información clave sobre el trayecto, posibles encargos y eventuales terceros involucrados.

En paralelo, la investigación continúa con peritajes y levantamiento de registros, mientras vecinos y comunidad siguen atentos a resultados que permitan cerrar una historia marcada por el impacto público y la preocupación por la seguridad.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad