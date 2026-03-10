Segunda jornada de formalización: Fiscalía solicitará prisión preventiva para exfiscal Manuel Guerra por presunto vínculo en caso Hermosilla

En la segunda jornada de formalización del exfiscal regional Manuel Guerra, el Ministerio Público de Chile confirmó que solicitará prisión preventiva en su contra en la investigación por su presunto vínculo con el abogado Luis Hermosilla.

Al expersecutor se le imputan los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, por supuestamente entregar información de causas de alta connotación al penalista, lo que —según la fiscalía— habría incidido en el desarrollo de esas investigaciones.

Durante la audiencia, Guerra declaró ante el tribunal y luego respondió las preguntas de los intervinientes. En el interrogatorio del abogado querellante Mauricio Daza, reconoció que nunca informó a sus superiores sobre sus contactos con Hermosilla.

“A ver, usted nunca le informó a Carlos Gajardo y Pablo Norambuena sobre las conversaciones que usted sostuvo con Luis Hermosilla, ¿verdad?”, preguntó Daza. “No”, respondió Guerra. El abogado insistió: “Usted, de hecho, nunca le informó a ningún fiscal o funcionario del Ministerio Público…”. “No”, reiteró el exfiscal.

Guerra volvió a defender su inocencia y cuestionó cómo se obtuvieron sus conversaciones, señalando que el análisis fue realizado por un externo ligado a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSO).

Exfiscal Manuel Guerra / Pablo Vera Lisperguer Ampliar

“La evidencia más importante probablemente de la historia del Ministerio Público la extrajo (…) un externo, una persona que estaba en honorarios, que no tiene responsabilidad administrativa y a la cual no se le puede sumariar por filtraciones”, afirmó.

“Si un funcionario es contratado, pasa a ser funcionario público”

El fiscal a cargo de la causa, Mario Carrera, respondió que si la persona fue contratada mediante convenio con la fiscalía, igualmente puede ser considerada funcionario público.

“Si un funcionario es contratado, pasa a ser funcionario público y puede ser objeto de investigaciones penales”, sostuvo, agregando que Guerra ya había declarado previamente durante dos días en dependencias policiales.

Tras la solicitud de prisión preventiva, el tribunal deberá escuchar los argumentos de los intervinientes antes de que el juez resuelva qué medida cautelar se aplicará al exfiscal.