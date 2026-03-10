Amplían detención de sujeto acusado de abandonar cadáver en domicilio de alcaldesa Karina Delfino: municipio se hará parte de la investigación

El Centro de Justicia determinó este martes la ampliación del plazo de detención por tres días para el hombre de 52 años acusado de abandonar un cadáver en las afueras de la residencia de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. El sujeto fue capturado por equipos policiales en su propio domicilio tras las primeras indagatorias del hallazgo ocurrido el pasado domingo.

La víctima, identificada como una mujer de 26 años, fue encontrada maniatada al interior de una caja de cartón. Uno de los puntos críticos de la investigación, liderada por la Fiscalía ECOH, es determinar si el lugar donde se depositó el cuerpo constituye una amenaza deliberada contra la alcaldesa o si se trata de una coincidencia geográfica.

Alcadesa Delfino

En este contexto, la alcaldesa Delfino señaló sobre la ampliación de la detención que “espero que esto sirva con el objetivo de obtener mejores resultados de las pesquisas que se están realizando y que sean con la mayor celeridad posible”.

Además señalo que “la municipalidad de Quinta normal además se hará parte de la investigación con el objetivo de acceder a la carpeta investigativa y así poder velar por la seguridad de los vecinos y vecinas de nuestra comunidad”.

Diligencias pendientes y formalización

La fiscal Camila Parra, de la Fiscalía ECOH, explicó que el tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público para postergar la formalización debido a que existen peritajes cruciales que aún deben ser esclarecidos. “Se van a desarrollar diligencias de investigación durante este periodo de tres días”, afirmó la persecutora.

Entre las líneas investigativas actuales se encuentran:

Confirmar si el imputado es el único responsable o si existen más sujetos involucrados en el crimen.

en el crimen. Establecer la dinámica exacta del delito de homicidio .

. Esclarecer el móvil del abandono del bulto frente al domicilio de la jefa comunal.

Tras esta primera audiencia, se fijó una nueva jornada procesal para el próximo viernes a las 12:00 horas, instancia en la que el Ministerio Público presentará los antecedentes recopilados para imputar formalmente los cargos al detenido.