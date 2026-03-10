;

VIDEO. “Dejo el país mejor que hace cuatro años”: Presidente Boric se despide con defensa de su gestión y mea culpa por caso Monsalve y casa de Allende

A horas del cambio de mando, el Mandatario reivindicó los avances de su gobierno en cadena nacional, pero reconoció graves errores políticos.

Martín Neut

El Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó la noche de este martes su última cadena nacional antes de dejar el cargo.

El mandatario vive su última jornada al frente del Ejecutivo, marcada por una agenda de actividades oficiales y reuniones con autoridades nacionales e internacionales.

Cerca de las 21:00 horas el Presidente, con un mensaje televisado dirigido al país, entregó sus últimas palabras como jefe de Estado. La alocución se produce a solo horas de que el mandatario traspase el mando al presidente electo, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo este miércoles.

Revisa también:

ADN

En el discurso, el Ejecutivo hizo un recorrido por todos los logros de su mandato, al igual que las derrotas. En relación a lo anterior, habló sobre la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

“En el caso de Monsalve y en el proceso frustrado de la compra de la casa del expresidente Allende, en ambos asumo la responsabilidad (...) La dignidad del expresidente no se mancha por los errores que yo pude haber cometido”, detalló.

“He recorrido Chile entero y puedo afirmar que nuestro país es un mejor lugar que el que era hace cuatro años atrás, eso lo hemos logrado trabajando sobre lo obrado por quienes nos antecedieron”, dijo el Mandatario saliente.

“Al futuro Presidente le transmitiré que siempre contará conmigo para los temas de Estado”, detalló para cerrar.

