Las duplas de interinos que baraja la U de Chile para reemplazar a “Paqui” Meneghini

A partir de mañana del miércoles, Francisco Meneghini no será el encargado de dirigir los entrenamientos de Universidad de Chile, luego de que fuera desvinculado del cuadro azul en un mutuo acuerdo con la dirigencia.

Por lo mismo, en Azul Azul ya trabajan para encontrar a alguien que se haga cargo de las prácticas del plantel, pensando de inmediato en el duelo ante Coquimbo Unido de este sábado 14 de marzo.

Es ahí donde el nombre de Manuel “Colocho” Iturra parte con ventaja, por la cercanía que tiene con el plantel desde la época de Gustavo Álvarez, de quien también fue asistente. Sin embargo, hay un problema que impediría su proclamación como DT.

Según información de ADN Deportes, el campeón con los azules como jugador tendría problemas con su licencia de entrenador de la ANFP, por lo que tendría que estar acompañado por alguien que firme la planilla en los partidos, formando así una dupla técnica.

Es aquí donde aparecen dos alternativas para acompañar a Iturra: César Henríquez, jefe de las divisiones inferiores de Universidad de Chile, y Jhon Valladares, entrenador de la categoría de proyección del club.

De esta forma, sería el “Colocho” el encargado de dirigir los entrenamientos, con Henríquez y Valladares como asistentes, pero con uno de ellos cumpliendo el rol de entrenador principal a la hora de los partidos.