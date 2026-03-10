;

“Se apura la U en echar a ‘Paqui’, él es un técnico de procesos. Esto desnuda lo que es el fútbol chileno”

En conversación con ADN Deportes, Mariano Puyol, excapitán de Universidad de Chile, y Lucas Giovini, exarquero dirigido por Francisco Meneghini, tuvieron opiniones disímiles sobre la decisión de Azul Azul de despedir al técnico argentino.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Solo siete partidos fueron necesarios para que Universidad de Chile decidiera no seguir con Francisco Meneghini como su entrenador, lo que generó debate entre quienes creen que la decisión es correcta y quienes piensan que desde Azul Azul se apresuraron al sacarlo.

ADN Deportes se puso en contacto con Mariano Puyol, excapitán de los universitarios en los años noventa, quien opinó que era complicado que el entrenador argentino pudiera continuar.

Se veía venir. Los entrenadores dependen del presente y del rendimiento del equipo, y el presente está fuera de lo que todos los hinchas de la U esperamos. Esperábamos mucho más de ‘Paqui’ y del equipo. Ha sido un inicio bastante malo”, comenzó diciendo el referente azul.

Ya en el séptimo partido siempre se marca una tendencia de los equipos, y la tendencia de la U era paupérrima. Más allá de los resultados, el equipo no jugaba bien y eso le pasó la cuenta”, agregó.

Por el contrario y también en conversación con este medio, Lucas Giovini, exarquero que fue dirigido por Meneghini en Unión La Calera, afirmó que Azul Azul tomó una decisión apresurada al despedir al técnico.

En mi opinión, la U de Chile se apuró. ‘Paqui’ es un técnico de procesos, donde todo lleva su tiempo. En Calera llegó y durante dos años clasificó a copas internacionales. La U es un grande y te exige llegar lo más lejos posible en las copas internacionales, y eso es algo que no se logró”, dijo el exguardameta chileno-argentino.

Estamos desnudando lo que es el fútbol chileno, donde ya casi no se puede empatar ni perder puntos, pero para mí fue una decisión muy apresurada”, cerró Giovini.

