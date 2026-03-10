El golazo con que Deportes Copiapó para evitar la derrota ante Deportes Temuco / Instagram @deportescopiapo

En el cierre de la jornada de lunes por la tercera fecha de la Primera B, Deportes Copiapó sufrió para rescatar un empate ante Deportes Temuco.

En el Luis Valenzuela Hermosilla, los del Ñielol supieron ponerse en ventaja con tanto de Brayan Valdivia al minuto 67.

Sin embargo, el “León de Atacama” logró el empate de manera agónica, aunque con una resolución espectacular.

Todo luego que, ante el enésimo despeje de la zaga de Deportes Temuco, el central Nozomi Kimura se atrevió con un disparo desde más de 35 metros que se coló en el ángulo del arco defendido por Yerko Urra para el 1-1 final al minuto 95.

Con este resultado, Deportes Copiapó llegó a 4 puntos, complicando a un elenco sureño que solo suma 2 unidades en tres fechas de la Primera B.