VIDEO. Polémica en el fútbol paraguayo: jugador es denunciado por anunciar premio en dinero por parte de otro equipo para ganarle a su rival

La televisión captó cómo el capitán de San Lorenzo señaló en el calentamiento que “hay plata de Cerro Porteño” como motivación para enfrentar a Olimpia.

El Sportivo San Lorenzo rescató este domingo un empate agónico ante Olimpia por la novena fecha del torneo de Paraguay.

El “Rayadito”, que comenzó perdiendo en el Defensores del Chaco, logró igualar el marcador a los 87 minutos, frenando así la marcha del “Decano” en la cima del campeonato.

Sin embargo, la noticia estalló este lunes tras la viralización de un video captado durante la entrada en calor. En las imágenes se observa al capitán Aldo Quiñónez realizando una polémica arenga frente a sus compañeros, donde menciona explícitamente la existencia de un incentivo económico externo para motivar al plantel.

“Hay un incentivo de Cerro. Hay plata de Cerro”, se escucha decir con claridad al mediocampista en el círculo previo al inicio del encuentro, aludiendo a que Cerro Porteño los habría motivado con un premio en dinero.

La situación generó una reacción inmediata en el fútbol paraguayo, instalando nuevamente el debate sobre los “maletines” y los incentivos de terceros en las etapas decisivas. Posteriormente, en relación a este episodio, el volante aseguró que: “Yo no he hablado con nadie del cerro. Prefiero mantenerme al margen ahora”, aseguró el capitán de San Lorenzo.

