Gonzalo Sosa reveló que estuvo cerca de llegar a un ‘grande’ de Santiago: “Me hubiese gustado ir...”

El artillero argentino contó que en La Cisterna fue donde más se interesaron en su pase.

Damián Riquelme

Gonzalo Sosa llegó a Deportes Melipilla en 2019, donde tuvo una rápida adaptación. En 2020 tuvo una gran temporada y, con sus 20 tantos en Primera B, no solo fue el goleador de aquel año, sino que también consiguió el ascenso a Primera División con el elenco metropolitano.

En 2021, repitió la misma fórmula y con sus 23 tantos nuevamente fue uno de los máximos anotadores del campeonato nacional. Gracias a su excelente rendimiento, rápidamente interesó a varios equipos del medio local, entre ellos Universidad de Chile.

“Hubo sondeos, me llamaron de muchos lados. El club que más se interesó fue la U, fue el que estuvo más cerca”, declaró el hoy delantero de Deportes Limache, ademas confesó que su decisión no pasó por un tema futbolístico, sino que familiar.

Mientras negociaba con la U, apareció la posibilidad de irme a México. La realidad es que uno que la remó desde la tercera categoría hasta llegar a Primera División, y de repente tener la chance de darle estabilidad económica a la familia, te seduce”, explicó el argentino de 37 años.

De esta manera, en esa ventana de traspasos, Gonzalo Sosa se marchó al Mazatlán, club en el que estuvo hasta 2023.

