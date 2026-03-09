VIDEO. “Estoy soltero desde que terminé hace 10 meses, encerradito en mi casa, con terapia”: el drama de famoso chileno
El exchico Yingo reveló que atraviesa un complejo momento económico.
Varios meses han pasado desde que se dio a conocer sobre el polémico quiebre amoroso entre Marité Matus y Camilo Huerta.
Ahora, el exintegrante de Yingo habló sobre la separación con la expareja de Arturo Vidal y abordó su complejo presente económico en el programa de YouTube “Sin Editar”, conducido por Pamela Díaz.
Revisa también:
En el espacio digital, Huerta reconoció que “estoy soltero desde que terminé hace 10 meses. Encerradito en mi casa, con terapia. No puedo decir que estoy ‘a toda raja’, pero siempre trabajando para estar mejor".
Respecto al término con Matus, el exchico Yingo manifestó que “uno nunca piensa que se va a casar para separarse. Yo pensé casarme para toda la vida”.
La “Fiera” le preguntó sobre la relación actual con Matus, a lo que Huerta respondió: “¿Qué dices tú Pamela? No me hagas esas preguntas, si trabajas en los programas que me hacen cagar. No tengo ningún problema con ella, ni rabia ni odio".
Camilo Huerta revela que atraviesa complejo presente económico
“Estoy en una demanda. Todo lo verán los abogados, pero es por otro tema”, reconoció Huerta. “Estoy súper tranquilo, confiado. Nosotros con mi abogado nos hemos defendido, presentar todas las cosas (...). Hay que tomar mejores decisiones en la vida”, agregó.
Sin embargo, el exYingo se sinceró y confesó que está atravesando una difícil situación financiera. “No tengo ni uno, empecé de nuevo, desde cero”, comentó.
“Soy más feliz que nunca, ahora que no tengo nada, soy más feliz que nunca. No estoy preocupado de nada, el destino lo acomoda. Es un renacer”, concluyó.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.