“Hubo un tiempo que toqué fondo”: Leo Méndez Jr. muestra su impactante cambio físico en medio de recuperación por anorexia

Leo Méndez Jr. sorprendió a sus seguidores luego de compartir su notable cambio físico en medio de su proceso de recuperación de la anorexia nerviosa.

El hijo del cantante Dj Méndez utilizó su cuenta de Instagram para revelar que ha logrado ganar peso. Pasó de los 41,7 a los 61 kilos, según publicó.

“Realmente quería esperar para subir un antes y un después de mi viaje pero hasta el momento voy demasiado orgulloso para aguantarme de compartir este pequeño paso con ustedes que me han acompañado durante este viaje tormentoso”, partió señalando en la publicación.

En esa misma línea, Méndez escribió: “Hubo un tiempo que toqué fondo y de no haberme dado cuenta puede haber terminado distinta esta historia”.

“Pensar que pasé tanto tiempo sin saber que estaba enfermo, dejando de lado la parte médica de la operación de mi pulmón, con esa obsesión por sentir hambre 24/7 y querer disminuir las cifras de mi peso. De no sentirme suficiente para esta vida, sentirme asqueroso”, agregó.

Leo Méndez Jr. también aseguró que “este post es para compartir que es posible despertar y crear propia consciencia para luchar con todo, también es para mí, para recordarme de que soy una persona fuerte”.

Por último, el influencer expresó que “hay días en que vuelve el miedo y la angustia por haber ganado más peso, pero tengo las herramientas para volver a mirarme al espejo y sentir alegría. De 41,7 kg a 61 kg pesando 1,70. Voy por más. Los amo, mis amores”.

A continuación, su cambio físico:

