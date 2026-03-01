“Se fue de espaldas al suelo”: destapan que Sammis Reyes cayó por la escalera tras violenta pelea con Cuco Cerda

La fiesta Bresh realizada la madrugada del sábado en el Sporting de Viña del Mar terminó con un inesperado escándalo: una pelea a golpes entre Sammis Reyes y José Manuel “Cuco” Cerda, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

En los primeros registros se veía a ambos gritándose a distancia, mientras terceros intentaban contener la situación. Sin embargo, con el paso de las horas surgieron nuevos antecedentes que confirmaron que el altercado no fue solo verbal.

De acuerdo con el mánager Suro Solar, todo comenzó como una conversación aparentemente cordial. Según su versión, Reyes se acercó a Cerda y ambos dialogaron por cerca de diez minutos en tono tranquilo, incluso intentando aclarar situaciones que no los involucraban directamente. No obstante, el ambiente cambió de forma abrupta y, siempre según este testimonio, el exjugador de la NFL habría lanzado el primer golpe.

Carla Jara, quien se encontraba en el sector VIP, respaldó que hubo agresiones físicas. La animadora relató que “combos iban y venían” y que, en medio del forcejeo, Cerda empujó a Reyes. Como el área estaba en desnivel y tenía tres peldaños, el deportista perdió el equilibrio y cayó de espaldas por la escalera.

“Yo vi todo. Veo que hay combos e, inteligentemente, Cuco lo empuja y, como los vip están en una subida y había tres peldaños, entonces Sammis no pudo afirmarse y se fue de espaldas al suelo”, dijo.

Tras la caída, Reyes se levantó de inmediato y ambos continuaron desafiándose a distancia, gritándose “¡ven!” mutuamente, mientras guardias de seguridad intervenían para evitar que el enfrentamiento escalara aún más. Testigos aseguraron que el lugar quedó con vidrios rotos y desorden producto del altercado.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha entregado una declaración oficial sobre lo ocurrido.