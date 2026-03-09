;

VIDEO. Los Tenores, entre la previa del duelo de la U de Chile versus la UdeC y el triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano

En el programa de este lunes, nuestros panelistas también comentaron la molestia de Carabineros por la programación de los partidos de los tres equipos más populares.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este lunes 9 de marzo, nuestros panelistas anticiparon el partido de la Universidad de Chile ante la Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Rodrigo Hernández, Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron el triunfo de Colo Colo sobre Audax Italiano y el posterior traspié tras tomar la punta del torneo.

Además, supieron de la molestia de Carabineros por los partidos de los tres “grandes” agendados a las 20:30 horas y supieron de la batalla campal que se vivió en el fútbol brasileño.

Revisa también:

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 9 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad