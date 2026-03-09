VIDEO. Los Tenores, entre la previa del duelo de la U de Chile versus la UdeC y el triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano
En el programa de este lunes, nuestros panelistas también comentaron la molestia de Carabineros por la programación de los partidos de los tres equipos más populares.
En la edición de Los Tenores de este lunes 9 de marzo, nuestros panelistas anticiparon el partido de la Universidad de Chile ante la Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera.
Rodrigo Hernández, Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron el triunfo de Colo Colo sobre Audax Italiano y el posterior traspié tras tomar la punta del torneo.
Además, supieron de la molestia de Carabineros por los partidos de los tres “grandes” agendados a las 20:30 horas y supieron de la batalla campal que se vivió en el fútbol brasileño.
Revive la edición de Los Tenores de este lunes 9 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
