En la edición de Los Tenores de este lunes 9 de marzo, nuestros panelistas anticiparon el partido de la Universidad de Chile ante la Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera.

Rodrigo Hernández, Gonzalo Jara, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron el triunfo de Colo Colo sobre Audax Italiano y el posterior traspié tras tomar la punta del torneo.

Además, supieron de la molestia de Carabineros por los partidos de los tres “grandes” agendados a las 20:30 horas y supieron de la batalla campal que se vivió en el fútbol brasileño.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 9 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.