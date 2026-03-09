La incomodidad de Carabineros con el horario de los partidos de Colo Colo, la U y la UC

Una de las grandes novedades que ha presentado la Liga de Primera es la agenda de partidos para Colo Colo, U de Chile y la UC.

Esto pues, tras el acuerdo con TNT Sports en el cuaderno de cargos, los juegos de los equipos de los “tres grandes” están fijados en el horario prime establecido por la señal televisiva, las 20:30 horas, sobre todo cuando juegan de local.

Sin embargo, según lo que contó Danilo Díaz en Los Tenores este lunes, Carabineros ha planteado su incomodidad en que los grandes jueguen en dicho horario a la Mesa de Programación.

“El personal sale agotado, cansado. En los recitales es distinto, eso sí”, argumentarían desde la fuerza policial, según lo que relató el comentarista de ADN Deportes.

La idea en Carabineros es que se privilegie la agenda de partidos de albos, azules y cruzados a las 18:00 horas. Eso sí, la UC y Colo Colo tienen agendados sus juegos de este fin de semana a las 20:30 horas, con el cuadro precordillerano recibiendo a Everton el sábado 14 y el “Cacique” a Huachipato el lunes 16.