Informe del árbitro consigna récord de expulsados en el fútbol de Brasil tras batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro / Twitter @Mobyhaque1

Cruzeiro y Atlético Mineiro dieron la vuelta al mundo en las últimas horas luego de protagonizar una verdadera batalla campal, forzando el final anticipado de la final por el Campeonato Mineiro.

Luego que el portero Everson reaccionara de manera airada ante un cruce con Christian, se desató la pelea que involucró a titulares y suplentes de ambos elencos.

Fue tal el caos que el juez del encuentro Matheus Candançan solo mostró tarjeta roja en cancha a dos futbolistas.

Uno fue el arquero del Mineiro, Everson, tras detallar en el informe que “golpeó brutalmente en la cara con la rodilla a Christian”, quien también fue expulsado por “golpear con la espinilla a su oponente en la cabeza con fuerza excesiva e intensidad cuando el balón ya estaba en posesión del portero”, según consignó Globoesporte.

En el texto, finalmente Matheus Candançan selló la expulsión, a través de su informe pues le fue imposible mostrar las tarjetas en cancha, de otros 21 jugadores: 11 del Cruzeiro (Cassio, Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Villalba, Kaua Prates, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge) y 10 del Atlético Mineiro (Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Hulk, Cassierra y Alan Minda).

BATALLA CAMPAL EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MINEIRO: algunas imágenes de la pelea entre los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro.



📹 X/essediafoilouco pic.twitter.com/vl0AzRKqdK — TyC Sports (@TyCSports) March 9, 2026

Cabe destacar que, con estos 23 expulsados en total, este partido bate el récord de tarjetas rojas en un duelo en el fútbol brasileño.

Pudieron ser más, incluyendo al chileno Iván Román, quien no estaba citado para este duelo, pero que intentó entrar a la cancha del Mineirao junto a Patrick: eso sí, ambos fueron detenidos por la policía antes de que se sumaran a la batalla campal.