Este lunes, en el Estadio Nacional, Universidad de Chile volvió a dejar dudas y rescató un amargo empate 1-1 ante Universidad de Concepción, en el cierre de la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.

El equipo de Francisco Meneghini saltó a la cancha con la misión de revertir la mala imagen que dejó tras su eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Palestino. Sin embargo, firmó otra noche negra, que vuelve a poner en entredicho el proceso de “Paqui”.

Los azules dominaron los primeros minutos del partido. Sin ir más lejos, Eduardo Vargas estuvo muy cerca de abrir el marcador a los 10′ con un certero cabezazo dentro del área, pero el portero Santiago Silva estuvo notable para salvar al “Campanil”.

No obstante, el panorama comenzó a complicarse para la U cerca de la media hora de juego, cuando Charles Aránguiz salió lesionado tras presentar molestias físicas, obligando a Meneghini a reemplazarlo por Agustín Arce (27′).

La salida del experimentado volante de 36 años se hizo sentir de inmediato en el cuadro estudiantil. A los 38′, Jeison Fuentealba sorprendió con un remate que encontró adelantado a Gabriel Castellón. El balón se estrelló en el travesaño y, tras el rebote, Daniel Barrea apareció para empujarla y abrir la cuenta para la UdeC.

A pesar del golpe de la visita, la U logró reaccionar en el complemento y encontró rápidamente el empate gracias a Eduardo Vargas (55′), quien esta vez no perdonó de cabeza y decretó el 1-1, devolviéndole la esperanza a los hinchas presentes en Ñuñoa.

Con el marcador igualado, el conjunto local tomó la iniciativa y tuvo las mejores chances para quedarse con el triunfo. La más clara fue de Javier Altamirano, quien quedó mano a mano con Silva en el 74′, pero tardó en definir y el portero respondió de gran forma para salvar a su equipo.

El partido terminó con un final turbulento. En el 90′, Daniel Gareca, asistente de Juan Cruz Real, fue expulsado, mientras que Marcelo Díaz recibió roja directa tras agredir a un rival sin balón, dejando a la U con un hombre menos en los minutos finales.

Con este resultado, Universidad de Chile sumó su cuarto empate en lo que va del torneo y se ubicó en el 12° lugar con 7 puntos, mientras Universidad de Concepción se situó un casillero más arriba, en el 11° puesto, con 8 unidades.

En la séptima jornada de la Liga de Primera, los azules deberán visitar a Coquimbo Unido el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Por su parte, el elenco de la Región del Biobío recibirá a Palestino el domingo 15 desde las 12:00 horas en el Ester Roa.